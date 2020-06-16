Рада приняла закон об урегулировании процедуры определения статуса лица без гражданства

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №2335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства".

Так, на пленарном заседании во вторник за соответствующий документ проголосовал 331 народный депутат.

Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, что в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Согласно закону, люди, получившие статус без гражданства и проживающие в таком статусе на территории Украины более 2 лет смогут получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Также законом внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства и законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции", "О бесплатной правовой помощи", "О судебном сборе", "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", "Об исполнительном производстве " и других.

Как сообщалось, 5 декабря за соответствующий законопроект № 2335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства" в первом чтении в четверг вечером проголосовали 361 народный депутат.