В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 28 человек, два больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Facebook.

Так, среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девочка, которой 9 лет.

Также заболели 9 мужчин возрастом от 18 до 75 лет и семилетний мальчик.

Всего в больницы столицы госпитализировали 2 пациентов, остальные заболевшие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе -7. Деснянском – 5, в Днепровском - 4 случая.

В то же время мэр Киева отметил, что такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил.

"Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 16 июня, выявлено 666 инфицированных коронавирусом за сутки, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.