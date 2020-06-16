В Новой Зеландии впервые за 25 дней зафиксировали новые случаи коронавируса

В Новой Зеландии, после 25 дней без выявления случаев коронавируса, зафиксировали два новых - у женщин, которые прилетели из Великобритании, чтобы повидать умирающего родственника, сообщают во вторник западные СМИ.

Две женщины прилетели 7 июня в Окленд через Доху и Брисбен, а затем были помещены в карантин. Одна из них демонстрировала слабо выраженные симптомы, схожие с наблюдаемыми при коронавирусе, однако их приписали ее общему состоянию здоровья. В итоге женщин отпустили из карантина раньше срока - 13 июня, и они отправились в Веллингтон на автомобиле.

Однако в Веллингтоне тесты показали у них наличие коронавируса, и женщин поместили в изоляцию вместе с одним из родственников, с кем они контактировали в столице страны. По данным властей, по дороге в Веллингтон носители вируса ни с кем не взаимодействовали.

"Мы надеялись, что новых случаев не будет, но в то же время мы подобного ожидали и планировали действия (на этот случай - ИФ)", - заявил глава новозеландской службы здравоохранения Эшли Блумфилд.

Он добавил, что не опасается новой волны заболевания в стране, поскольку власти задействовали системы для отслеживания контактов зараженных.

Между тем, специалисты брали анализы на возможное наличие коронавируса у тех лиц, с кем могли иметь дело зараженные - экипажа самолета, пассажиров, сотрудников аэропорта и отеля. Кроме этого, было решено ужесточить условия освобождения от карантина по гуманитарным соображениям - только после отрицательного анализа на коронавирус.

СМИ напоминают, что в Новой Зеландии с населением в 5 млн человек зафиксировали смерть лишь 22 инфицированных коронавирусом. На прошлой неделе власти объявили, что им удалось положить конец передаче вируса в стране. Однако премьер-министр страны Джасинда Ардерн предупредила, что в будущем Новой Зеландии все равно придется иметь дело с коронавирусом.

Ранее Новая Зеландия закрыла свои границы: въезд разрешен лишь возвращающимся из-за рубежа новозеландцам и членам их семей. Также исключения сделаны для поездок, связанным с деловыми и гуманитарными целями. В то же время прибывающие в Новую Зеландию должны отправиться в двухнедельный карантин, если только не получат специальное освобождение от него.