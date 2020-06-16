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10:26 16.06.2020

Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

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Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

Активист Сергей Стерненко, которому Шевченковский суд накануне вечером избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, заявляет, что не приедет в суд на рассмотрение ходатайства об изменении адреса домашнего ареста, так как физически не успеет на заседание.

«Только что позвонила секретарь судьи Мелешак относительно рассмотрения ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначили на 10.00… Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно учитывая и то, что мне нельзя передвигаться без охраны», - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Он призвал людей, которые поддерживают его, не приезжать под суд, добавив, что у суда находятся его адвокаты.

Ранее Стерненко написал, что прокурор подал ходатайство в суд об изменении адреса домашнего ареста, а также выразил недоумение тем, что об адресе не подумали заранее, при избрании меры пресечения.

Кроме того, активист подчеркнул, что его защита подаст апелляцию на решение суда с требованием отмены меры пресечения.

В понедельник вечером Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В качестве адреса домашнего ареста в решении суда указано место прописки Стерненко – воинская часть в Одессе, в то время как фактически он проживает в Киеве.

После оглашения решения активист пытался связаться с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, чтобы узнать, как физически можно выполнить решение суда, впоследствии Стерненко со своими сторонниками провел акцию у Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

1 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

Теги: #суд #стерненко #активист
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