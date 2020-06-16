Во Львове с 17 июня начнут ИФА-тестирование всех, кто будет обеспечивать проведение ВНО - мэр

Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что в разговоре с и.о. министра образования и науки Любомирой Мандзий, чиновница заверила его, что внешнее независимое оценивание (ВНО) упразднять не будут.

«Сегодня состоялся разговор с Любомирой Мандзий. Госпожа министр заверяет, что планов упразднять внешнее оценивание нет», – написал на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Львова.

Также он сообщил, что с 17 июня во Львове начнут ИФА-тестирование всех сотрудников образовательной отрасли, которые будут обеспечивать проведение ВНО.

«Во всех местах проведения оценивания будут максимально безопасные условия», – написал мер Львова.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачов сообщал со ссылкой на неназванные источники о планах правительства упразднить внешнее независимое оценивание.