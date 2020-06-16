В ВСУ за сутки выявлены 6 случаев COVID-19, 143 человека болеет

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки подтверждено 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Из них 1 военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Ещё 5 человек лечатся дома под контролем медицинской службы. Из них в Хмельницкой области – 1 военнослужащий, в Винницкой области – 2 работника ВСУ и в Киевской области – 2 военнослужащих. Состояние пациентов удовлетворительное, течение заболевания легкое.

Всего по состоянию на утро 16 июня в ВСУ коронавирусом болеет 143 человека, выздоровели за время пандемии 209 человек, летальных случаев – 4.

На изоляции, в том числе самоизоляции, 541 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 95 человек.