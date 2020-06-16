События

10:09 16.06.2020

Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

1 мин читать
Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в одну из больниц Киева, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Уточняется, что очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента и детей, проведенные 15 июня, показали негативный результат.

Как сообщалось, Елена Зеленская заявила о положительном результате ПЦР-теста 12 июня. Она сообщила, что болеет без симптомов и получает лечение амбулаторно.

Теги: #коронавирус #зеленская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 16.06.2020
В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

11:05 16.06.2020
В Новой Зеландии впервые за 25 дней зафиксировали новые случаи коронавируса

В Новой Зеландии впервые за 25 дней зафиксировали новые случаи коронавируса

10:22 16.06.2020
Во Львове с 17 июня начнут ИФА-тестирование всех, кто будет обеспечивать проведение ВНО - мэр

Во Львове с 17 июня начнут ИФА-тестирование всех, кто будет обеспечивать проведение ВНО - мэр

10:21 16.06.2020
В ВСУ за сутки выявлены 6 случаев COVID-19, 143 человека болеет

В ВСУ за сутки выявлены 6 случаев COVID-19, 143 человека болеет

09:51 16.06.2020
Глава Минздрава Украины: вопрос проведения ВНО-2020 будет решен 19-20 июня

Глава Минздрава Украины: вопрос проведения ВНО-2020 будет решен 19-20 июня

09:48 16.06.2020
В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

09:30 16.06.2020
За время эпидемии во Львовской области скончались 100 пациентов, инфицированных коронавирусом

За время эпидемии во Львовской области скончались 100 пациентов, инфицированных коронавирусом

09:27 16.06.2020
Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от 7 часов до суток – Степанов

Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от 7 часов до суток – Степанов

09:23 16.06.2020
В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

09:12 16.06.2020
Высокая заболеваемость коронавирусом в Украине не связана с увеличением тестирования – Степанов

Высокая заболеваемость коронавирусом в Украине не связана с увеличением тестирования – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению – глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности

На украино-польской границе возобновлено движение автотранспорта через пункт пропуска "Шегини"

Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

Число жертв коронавируса в мире превысило 436 тыс., число инфицированных - 8 млн

На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель - "Энергоатом"

В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА