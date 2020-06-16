Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в одну из больниц Киева, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Уточняется, что очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента и детей, проведенные 15 июня, показали негативный результат.

Как сообщалось, Елена Зеленская заявила о положительном результате ПЦР-теста 12 июня. Она сообщила, что болеет без симптомов и получает лечение амбулаторно.