Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

Сотрудники Службы безопасности Украины около 7 утра задержали подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Как сообщил Офис генпрокурора, председатель облсовета задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

В настоящее время правоохранители доставляют Манграо в Киев в Печерский районный суд, где судья рассмотрит ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как отмечается, решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения принял прокурор из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей. "В настоящее время действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.