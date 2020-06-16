За время эпидемии во Львовской области скончались 100 пациентов, инфицированных коронавирусом

Во Львовской области за время эпидемии скончались 100 пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Во Львовской области зафиксировали 4 смертельных случаях у больных, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество скончавшихся достигло ста человек", – указано в сообщении.

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус подтвердили у 139 человек и общее количество инфицированных достигло 3072 человека. 100 инфицированных скончались, 639 выздоровели.