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09:30 16.06.2020

За время эпидемии во Львовской области скончались 100 пациентов, инфицированных коронавирусом

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Во Львовской области за время эпидемии скончались 100 пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Во Львовской области зафиксировали 4 смертельных случаях у больных, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество скончавшихся достигло ста человек", – указано в сообщении.

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус подтвердили у 139 человек и общее количество инфицированных достигло 3072 человека. 100 инфицированных скончались, 639 выздоровели.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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