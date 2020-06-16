В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 666 инфицированных коронавирусом за сутки, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 17036 человек, что на 380 больше, чем днем ранее.

Количество инфицированных по состоянию на утро вторника составило 32476 человек, выздоровели 14528 человек, 912 умерли.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (139 случаев), Ровенской области (104 случая), Волынской области (61 случай) и Черновицкой области (54 случая).