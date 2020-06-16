Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

В Черновицкой области выход воды на пойму в низине, в результате которой ранее затопило одну из местных автодорог, идет на спад, вода сходит самотеком. Планируется восстановление движения транспорта, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 16 июня вода сошла самотеком. Восстановление движения запланировано после обследования конструктивных элементов моста", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава областной государственной администрации Сергей Осачук также отметил спад воды.

"Большая вода в горных реках и в пойме Прута идет на спад. Так, у моста между селами Маршинцы Новоселицкого района и Лунка Герцаевского района специалисты фиксируют снижение уровня воды на 50 сантиметров", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Также глава ОГА добавил, что специалисты гидрометеоцентра сообщают, что уровень воды в дальнейшем будет снижаться, а дожди, которые еще будут идти на текущей неделе, уже не будут такими мощными и не должны спровоцировать новую паводковой волны.