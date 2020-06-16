События

07:44 16.06.2020

Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

1 мин читать
Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

В Черновицкой области выход воды на пойму в низине, в результате которой ранее затопило одну из местных автодорог, идет на спад, вода сходит самотеком. Планируется восстановление движения транспорта, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС. 

"По состоянию на 7:00 16 июня вода сошла самотеком. Восстановление движения запланировано после обследования конструктивных элементов моста", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава областной государственной администрации Сергей Осачук также отметил спад воды.

"Большая вода в горных реках и в пойме Прута идет на спад. Так, у моста между селами Маршинцы Новоселицкого района и Лунка Герцаевского района специалисты фиксируют снижение уровня воды на 50 сантиметров", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Также глава ОГА добавил, что специалисты гидрометеоцентра сообщают, что уровень воды в дальнейшем будет снижаться, а дожди, которые еще будут идти на текущей неделе, уже не будут такими мощными и не должны спровоцировать новую паводковой волны.

Теги: #транспорт #паводок #украина #черновицкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 16.06.2020
В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

07:11 16.06.2020
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

05:37 16.06.2020
Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

03:32 16.06.2020
Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

00:41 16.06.2020
Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

23:28 15.06.2020
Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

22:55 15.06.2020
Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

22:39 15.06.2020
Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

22:37 15.06.2020
Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

21:35 15.06.2020
"Слуга народа" ещё не определилась, будет ли поддерживать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

"Слуга народа" ещё не определилась, будет ли поддерживать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп подпишет указ о реформе полиции

В мире из-за Covid-19 забывают о мониторинге заболеваемости гриппом

В Китае за сутки выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом: 40 активных и шесть бессимптомных

Египет готовится с июля принимать туристов, прибывающие должны предоставить данные об отсутствии у них Covid-19

Страны Балтии и Польша намерены действовать скоординировано на случай второй волны коронавируса

ЕС и Великобритания попытаются устроить переговоры о будущих отношениях

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Фракция "Слуга народа" заслушивает кандидата на должность министра образования Шкарлета

"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА