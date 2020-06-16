Трамп подпишет указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп во вторник представит исполнительный указ, касающийся реформы полиции, на фоне растущих призывов к действиям после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

"Общая цель состоит в том, что мы добиваемся закона и порядка, и мы хотим, чтобы это было сделано честно, справедливо. Мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, анонсируя указ.

Он добавил, что во вторник выступит с речью, в которой объявит об этом указе.

Высокопоставленные сотрудники администрации сообщили журналистам, что указ будет стимулировать полицию к пересмотру практики применения силы, в также поможет лучше контролировать действия полицейских. Указ также направлен на стимулирование программам совместного реагирования полиции и социальных служб.

По словам представителя администрации, указом также предусмотрена практика набора персонала в полицию из местных сообществ. "Цель этого состоит в том, чтобы сблизить полицию с общинами", - сказал высокопоставленный чиновник журналистам.

Он отметил, что указ был разработан после бесед с сотрудниками правоохранительных органов и представителями семей погибших от рук полиции.

В последние недели в США проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе.