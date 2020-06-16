События

07:37 16.06.2020

Трамп подпишет указ о реформе полиции

1 мин читать
Трамп подпишет указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп во вторник представит исполнительный указ, касающийся реформы полиции, на фоне растущих призывов к действиям после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

"Общая цель состоит в том, что мы добиваемся закона и порядка, и мы хотим, чтобы это было сделано честно, справедливо. Мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, анонсируя указ.

Он добавил, что во вторник выступит с речью, в которой объявит об этом указе.

Высокопоставленные сотрудники администрации сообщили журналистам, что указ будет стимулировать полицию к пересмотру практики применения силы, в также поможет лучше контролировать действия полицейских. Указ также направлен на стимулирование программам совместного реагирования полиции и социальных служб.

По словам представителя администрации, указом также предусмотрена практика набора персонала в полицию из местных сообществ. "Цель этого состоит в том, чтобы сблизить полицию с общинами", - сказал высокопоставленный чиновник журналистам.

Он отметил, что указ был разработан после бесед с сотрудниками правоохранительных органов и представителями семей погибших от рук полиции.

В последние недели в США проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе.

Теги: #сша #указ #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 15.06.2020
Во всех подразделениях Нацполиции Украины установят систему круглосуточного контроля за полицейскими - Аваков

Во всех подразделениях Нацполиции Украины установят систему круглосуточного контроля за полицейскими - Аваков

12:51 15.06.2020
В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

09:10 15.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

07:50 15.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

18:19 14.06.2020
Менее трети американцев хотят сноса памятников конфедератам – опрос

Менее трети американцев хотят сноса памятников конфедератам – опрос

15:08 14.06.2020
Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

05:22 14.06.2020
Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за убийства афроамериканца полицейским

Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за убийства афроамериканца полицейским

02:52 14.06.2020
В Черновицкой области пресечена деятельность группы наркодилеров – полиция

В Черновицкой области пресечена деятельность группы наркодилеров – полиция

19:10 13.06.2020
Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см – Трамп

Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см – Трамп

11:10 13.06.2020
В Харькове вблизи жилой пятиэтажки произошел взрыв, пострадавших нет - полиция

В Харькове вблизи жилой пятиэтажки произошел взрыв, пострадавших нет - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

В мире из-за Covid-19 забывают о мониторинге заболеваемости гриппом

Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

В Китае за сутки выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом: 40 активных и шесть бессимптомных

Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

Египет готовится с июля принимать туристов, прибывающие должны предоставить данные об отсутствии у них Covid-19

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Страны Балтии и Польша намерены действовать скоординировано на случай второй волны коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА