События

07:11 16.06.2020

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

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Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военнослужащие, еще один получил боевую травму, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевую травму", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Новолуганскому российские наемники в вечернее время дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Также под обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники неподалеку Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевки противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки наемники использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки за минувшие сутки были ранены три наемника.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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