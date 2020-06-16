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06:47 16.06.2020

В мире из-за Covid-19 забывают о мониторинге заболеваемости гриппом

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В мире из-за Covid-19 забывают о мониторинге заболеваемости гриппом

В мире на фоне пандемии коронавируса Covid-19 снизилась интенсивность мониторинга за случаями заболевания гриппом, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Отслеживание заболеваемости гриппом либо приостановилось, либо падает во многих странах, произошло резкое сокращение обмена информацией о гриппе из-за пандемии Covid-19", - заявил Гебрейесус в ходе брифинга ВОЗ.

В частности, по его словам, такая ситуация наблюдается в связи с перегруженностью лабораторий связанной с Covid-19 работой и переквалификацией персонала для борьбы именно с коронавирусом Также борьбе против гриппа мешают действующие из-за Covid-19 ограничения в работе транспорта.

"По сравнению с прошлыми тремя годами, мы наблюдаем сильный спад в масштабах тестирования на грипп во всем мире", - добавил он.

Гендиректор отметил, что доставка образцов с вирусом гриппа в центры, сотрудничающие с ВОЗ, сократилась в этом году на 64%. Кроме того, на 94% сократилось предоставление информации о случаях заболевания гриппом с данными о генетической последовательности в базы всемирной научной инициативы GISAID.

Теги: #проблема #воз #мир #грипп
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