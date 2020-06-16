Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

По согласованию с Офисом Генерального прокурора и прокуратурой Харьковской области в суд направлен обвинительный акт в отношении служебного лица одного из коммунальных предприятий областного центра, которое занимается снабжением паром и горячей водой.

"Установлено, что служебное лицо указанного предприятия в период с октября 2019 года по апрель 2020 года не оплатило единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование при начислении и выплате заработной платы работникам. Вследствие вышеуказанных неправомерных действий государству нанесен ущерб на сумму 71 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области,

Подозреваемому инкриминируется ч.3 ст.212-1 (умышленное уклонение от уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) УК Украины.

По информации прокуратуры, нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме во время досудебного расследования, которое проводело следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Харьковской области.