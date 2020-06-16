В Китае за сутки выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом: 40 активных и шесть бессимптомных

За истекшие стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 40 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев восемь "импортированы", 32 зафиксированы внутри страны: 27 - в Пекине, четыре - в провинции Хэбэй и один - в провинции Сычуань.

За предыдущие сутки были зафиксированы 67 новых случаев заражения коронавирусом: 49 активных и 18 бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 83 тыс. 221 активный случай заражения, из них 1 тыс. 845 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены пять новых случаев заболевания: три в Гонконге и два на Тайване. С начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 602 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 112 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 445 (семь случаев смерти).