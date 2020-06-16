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03:32 16.06.2020

Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

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Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

Суд подтвердил законность передачи Киевской городской государственной администрацией (КГГА) здания ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" в аренду ООО "Синема-Центр", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда поставил точку в спорах о правомерности победы ООО "Синема-Центр" в аукционе и подтвердил ее законность", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента культуры Дианы Поповой, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся вокруг кинотеатра, позиция городской власти и общественности должна разделять общий приоритет, что подразумевается в продолжении работы кинотеатра новым арендатором в формате фестивального центра города.

"Мы видим только один сценарий будущего кинотеатра "Киев" - сохранить и его здание, и функционал. Это локация для проведения международных событий и показа современного украинского кино. Решение суда является объективным и справедливым – "Синема Сити" полностью соответствует необходимым требованиям", - отметила она.

Отмечается, что новый арендатор получил здание кинотеатра от предшественников в запущенном состоянии, но заметил, что работа кинотеатра будет восстановлена как можно быстрее.

"Команда "Синема Сити" понимает и принимает всю ответственность за дальнейшее развитие кинотеатра "Киев". Мы всегда прислушивались к потребностям и пожеланиям киевлян, поэтому обязуемся сохранить традиции, связанные с кинотеатром, его концепцию и укрепим статус премьерного флагманского киноплощадки столицы", - говорится в сообщении "Синема Сити".

В пресс-службе КГГА добавили, что в настоящее время идет согласование проекта реставрации кинотеатра "Киев".

 

Теги: #киев #кинотеатр #аренда #украина
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