События

02:13 16.06.2020

Египет готовится с июля принимать туристов, прибывающие должны предоставить данные об отсутствии у них Covid-19

1 мин читать
Египет готовится с июля принимать туристов, прибывающие должны предоставить данные об отсутствии у них Covid-19

Власти Египта заявили, что страна с 1 июля начнет постепенно принимать гостей из-за рубежа после перерыва в три с половиной месяца из-за пандемии коронавируса в мире, пишет в понедельник The Guardian.

Отмечается, что туристы смогут на первом этапе приехать только в курортные города на побережье Красного моря. Номера в гостиницах будут заполнять пока не все.

Туристы, прибывающие в страну, будут обязаны письменно подтвердить, что они не заражены COVID-19, и предоставить результаты анализа, подтверждающего отсутствие инфекции. Приезжающие также должны будут соблюдать социальную дистанцию в очередях и на борту самолетов.

В прошедшие выходные власти Египта начали постепенно отменять ограничительные меры: был сокращен ночной комендантский час и продлены часы работы магазинов.

Теперь власти рассматривают возможность возобновления служб в мечетях с начала следующего месяца.

Египет закрыл аэропорты 19 марта в качестве меры борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции. Это решение привело к серьезным последствиям для туристического сектора, который составляет около 11% ВВП страны. По данным министра гражданской авиации, национальный авиаперевозчик Египта Egyptair из-за приостановки полетов по меньшей мере $3 млрд.

По состоянию на 15 июня в Египте зафиксировано более 44,5 тыс. подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Более 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом умерли, почти 12 тыс. человек полностью выздоровели.

Теги: #туризм #египет #возобновление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 15.06.2020
Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

03:02 15.06.2020
Ляшко: Эпидемическая ситуация в южных областях Украины безопасна для туристов

Ляшко: Эпидемическая ситуация в южных областях Украины безопасна для туристов

02:12 15.06.2020
Туристы в Тунисе должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19

Туристы в Тунисе должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19

20:14 11.06.2020
Египет 1 июля откроет границы для иностранных туристов

Египет 1 июля откроет границы для иностранных туристов

10:51 11.06.2020
Украинцы за 3 года "безвиза" совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС - Госпогранслужба

Украинцы за 3 года "безвиза" совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС - Госпогранслужба

18:16 10.06.2020
Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

23:11 09.06.2020
В Украине необходимо разработать общегосударственную программу развития туризма на следующие 3-4 года

В Украине необходимо разработать общегосударственную программу развития туризма на следующие 3-4 года

20:56 04.06.2020
Италия сняла многие ограничения для туристов и граждан страны

Италия сняла многие ограничения для туристов и граждан страны

16:42 04.06.2020
Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

16:23 04.06.2020
Зеленский поддержал идею создания Нацрады по вопросам развития туризма и снижения НДС для гостиниц

Зеленский поддержал идею создания Нацрады по вопросам развития туризма и снижения НДС для гостиниц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК

ПОСЛЕДНЕЕ

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Страны Балтии и Польша намерены действовать скоординировано на случай второй волны коронавируса

Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

ЕС и Великобритания попытаются устроить переговоры о будущих отношениях

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Фракция "Слуга народа" заслушивает кандидата на должность министра образования Шкарлета

"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА