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00:41 16.06.2020

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

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Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Активист Сергей Стерненко сообщил, что принятое судом в понедельник, 15 июня, постановление пересмотрят по причине невозможности его исполнения.

"Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", - написал Стерненко на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что сообщит во вторник, когда состоится заседание суда.

Теги: #украина #пересмотр #постановление #суд #стерненко
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