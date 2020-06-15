События

23:41 15.06.2020

Страны Балтии и Польша намерены действовать скоординировано на случай второй волны коронавируса

2 мин читать
Страны Балтии и Польша намерены действовать скоординировано на случай второй волны коронавируса

Балтийские страны и Польша готовы больше координировать действия в случае второй волны Covid-19, передает агентство BNS со ссылкой на заявление главы МИД четырех государств по итогам встречи в Вильнюсе.

"На своем примере мы показали, что можно и нужно больше координировать. Если мы зашли в кризис отдельно, в национальном смысле с единоличными решениями, то хотя бы выйти из него мы можем скоординировано", - заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Если вторая волна придет, не дай Бог, то мы будем постоянно об этом говорить, поэтому будем лучше готовы", - добавил Линкявичюс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс сказал, что после первой волны стала очевидной необходимость большей координации, особенно в принятии решений о границах, доставке граждан.

"Сейчас мы уже понимаем, что требовалась большая координация, особенно при принятии решений о закрытии границ, репатриации, граждане, застрявшие по всей Европе и за ее пределами это то, чего бы мы хотели избежать, в случае прихода второй волны", - сказал Ринкевичс.

Он также отметил, что, хотя ситуация в Европе кажется более-менее взятой под контроль, важно не спешить открывать границы, и эти решения должны приниматься на основании не политических критериев, а строго эпидемиологических.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что основным уроком, вынесенным из ситуации с Covid-19, является то, что "скорость является определяющим фактором".

"Месяц назад эпицентр коронавируса был в Европе, это изменилось, но мы должны быть очень острожными при возобновлении передвижения людей внутри Шенгена, и должны всегда быть готовы к негативному сценарию", - сказал Рейнсалу.

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович отметил, что статистика случаев Covid-19 в Польше и в Балтийских странах "значительно лучше, чем в других государствах Европы, и это демонстрирует, что наши правительства сработали эффективно и приняли правильные решения".

Глава МИД Польши также подчеркнул важность сотрудничества, заявив, что "ни одна страна в одиночку не в силах справиться с вирусом".

Теги: #координация #коронавирус #польша #балтия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 15.06.2020
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости

18:17 15.06.2020
Приложение "Дий вдома" в настоящее время контролирует соблюдение самоизоляции 40,3 тыс. человек - Минцифры

Приложение "Дий вдома" в настоящее время контролирует соблюдение самоизоляции 40,3 тыс. человек - Минцифры

16:40 15.06.2020
Минздрав Украины обнародовал список стран так называемой "красной зоны"

Минздрав Украины обнародовал список стран так называемой "красной зоны"

15:44 15.06.2020
Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

15:03 15.06.2020
Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

14:09 15.06.2020
Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

13:57 15.06.2020
Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

12:51 15.06.2020
В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

12:17 15.06.2020
Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

10:40 15.06.2020
В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК

ПОСЛЕДНЕЕ

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

ЕС и Великобритания попытаются устроить переговоры о будущих отношениях

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Фракция "Слуга народа" заслушивает кандидата на должность министра образования Шкарлета

"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный отчёт 21 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА