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22:39 15.06.2020

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

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Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Шевченковский районный суд в понедельник вечером избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судья Владимир Бугель полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Так, согласно постановлению, Стерненко отправили на круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.

Кроме того, ходатайство о заключении активиста на поруки суд отклонил.

При этом, по словам самого Стерненко, ему назначили домашний арест на территории военной части в Одессе и исполнение этого решения является невозможным.

"…По адресу прописки - в воинской части, куда меня даже не пустят. Это определение невозможно выполнить", - сообщил активист в телеграм-канале.

Он также отметил, что из-за его неисполнения прокуроры в дальнейшем могут "просить содержания под стражей".

В 10 утра понедельника Шевченковский райсуд продолжил избирать меру пресечения Стерненко. У здания суда сторонники активиста проводят акцию в поддержку Стерненко.

11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

Теги: #украина #суд #стерненко
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