Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Печерский суд Киева разрешил задержать подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главу Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью его привода на заседание, он должен явиться к судье в течение 36 часов.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - сообщает интернет-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко сообщил в соцсети Facebook, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Суд в Киеве дал разрешение на принудительную доставку Мангера в суд даже из больницы, вне зависимости от его состояния здоровья. Основаниям стали показания врача скорой помощи из Одессы, который Мангера не видел, но видел его справку и на основании этой справки сказал, что он бы его, наверное, в скорой мог бы перевезти, если бы было нужно", - заявил Ильченко.

"Зеленский наработал Украине проблемы с Европейским судом по правам человека", - подчеркнул он.

Адвокат уточнил, что дата доставки Мангера в суд пока неизвестна.

В свою очередь в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины сообщили, что подозреваемый в течение 36 часов должен быть доставлен в Киев к следственному судье для рассмотрения ходатайства прокурора об изменении ему меры пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога.

Прокурор принял решение обратиться в суд из-за попыток незаконного влияния Мангера на свидетелей, угрожая им и членам их семей.

Отмечается, что суд не принял во внимание доводы стороны защиты о невозможности явки подозреваемого к следственному судье по состоянию здоровья и согласился с позицией прокурора, что Мангер таким образом пытается уклониться от суда.

Правоохранители уже выполняют решение суда.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.