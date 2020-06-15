"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

Руководство концерна "Укроборонпром" приняло решение о прекращении полномочий Александра Донца в качестве президента ГП "Антонов" с понедельника, 15 июня.

"Поскольку в пятницу, 12 мая 2020 года, концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения А.Д. Донец находился на больничном, приказ от 9 мая 2020 года о прекращении полномочий А.Д. Донца сегодня отменен. Вместе с тем, Концерном принято решение о прекращении полномочий А.Д. Донца как президента ГП "Антонов" с 15 мая 2020 года", - сообщает пресс-служба концерна.

При этом в концерне отмечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о восстановлении Донца в должности решением Окружного административного суда Киева (ОАСК), поскольку никаких решений по этому поводу концерн по состоянию на вечер 15 июня не получал.

"В то же время, вызывает удивление обращения А.Д. Донца с иском в административный суд, ведь Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд", - подчеркивается в сообщении.

"К сожалению, мы являемся свидетелями использования недостатков судебной системы и несовершенств правового поля. Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. Я не вижу господина Донца руководителем ГП "Антонов". У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению премьер-министра и Службы безопасности Украины. Александр Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же как обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома", - заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс.

Как сообщалось, ОАСК в понедельник приостановил действие решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" (Киев) Александра Донца. Кроме того, суд запретил совершать любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в госреестре.

Ранее "Укроборонпром" назначил временным исполняющим обязанности президента "Антонова" вице-президента по проектированию ГП Александра Лося. Госконцерн аргументировал свое кадровое решение тем, что комиссия "Укроборонпрома" завершила инициированную СБУ проверку "Антонова" и по ее итогам передала материалы в Службу безопасности Украины (СБУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – говорилось в сообщении "Укроборонпрома".

Против увольнения Донца 9 июня выступило общее собрание трудового коллектива "Антонова", которое в резолюции президенту Украины, премьеру, председателю Верховной Рады и секретарю СНБО просило также вывести предприятие из состава концерна "Укроборонпром". Вице-президент ГП "Антонов" Виктор Семенцов сообщил участникам собрания, что Донец пока госпитализирован и не может присутствовать, однако просил передать, что на минувшей неделе его вызвал Абромавичус и предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего президент ГП отказался. От имени трудового коллектива резолюцию подписали ученый секретарь Научно-технического совета ГП "Антонов", главный конструктор Александр Семенец и главы пяти профсоюзов предприятия.

Поспешные кадровые решения "Укроборонпрома" подвергли критике также Украинский союз промышленников и предпринимателей и ассоциация "Укравиапром".

Донец начал работу в ГП "Антонов" в 1988 году в должности инженера по эксплуатации. Позже занимал руководящие посты на Киевском авиазаводе "Авиант", госавиапредприятии "Украина", ГП "Украэрорух". Должность президента ГП "Антонов" занимает с мая 2018 года.