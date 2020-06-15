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20:14 15.06.2020

"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

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"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

Фракция "Слуга народа" на своём заседании "сигнальным" голосованием приняла решение поддержать законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы "сигнальным" голосованием приняли решение поддержать в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме. Завтра мы проголосуем его по сокращённой процедуре, в среду его рассмотрит комитет и в четверг можно будет проголосовать в первом чтении", - сказала Кравчук журналистам в понедельник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 9 июня зарегистрировал в парламенте законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".

Теги: #референдум #рада #слуга_народа
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