Нацсовет реформ рассмотрит проект Киевского финансового центра – Саакашвили

Национальный совета реформ при президенте Украины на своем заседании расссмотрит проект Киевского финансового центра, который в течение следующих десяти лет позволит привлечь в Украину более EUR350 млн прямых иностранных инвестиций, сообщил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили.

"В ближайшее время мы представим на суд общественности совершенно конкретные расчеты и структуру. Надеюсь на конструктивное сотрудничество с Верховной Радой и всеми заинтересованными субъектами, чтобы вовремя воплотить этот проект в жизнь", – написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили добавил, что для обсуждения проекта его инициаторы провели серию встреч с представителями правительства Украины, Американской торговой палатой, рядом неправительственных организаций, а также USAID и ЕБРР.

"Это одна из инициатив президента (Владимира) Зеленского, и мне очень повезло, что пришлось координировать и работать с этим очень интересным и важным для будущего Украины проектом", – добавил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ.

На представленных им фотографиях на встречах присутствовали, в частности, также экс-министр финансов Оксана Маркарова, экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефедов, президент инвестгруппы "ИНЭКО" Денис Копылов, глава правления Украинской биржи Артемий Ершов.