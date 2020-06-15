Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев), отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.