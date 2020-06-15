События

19:38 15.06.2020

Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

1 мин читать
Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев), отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 15.06.2020
Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

16:40 15.06.2020
ВАКС взял под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн трех подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ

ВАКС взял под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн трех подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ

16:19 15.06.2020
Возле суда по делу Стерненко произошли столкновения, задержаны 5 человек

Возле суда по делу Стерненко произошли столкновения, задержаны 5 человек

11:36 15.06.2020
Началось заседание Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

Началось заседание Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

10:26 15.06.2020
Мангер не доставлен в суд по состоянию здоровья - адвокат

Мангер не доставлен в суд по состоянию здоровья - адвокат

14:14 13.06.2020
Суд закрыл производства по двум делам по искам экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительной процедуры bail-in

Суд закрыл производства по двум делам по искам экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительной процедуры bail-in

05:29 13.06.2020
Глава кредитного союза, присвоившая более 3 миллионов гривен вкладчиков, осуждена на 10 лет

Глава кредитного союза, присвоившая более 3 миллионов гривен вкладчиков, осуждена на 10 лет

23:00 12.06.2020
Суд по Стерненко объявил перерыв до 15 июня

Суд по Стерненко объявил перерыв до 15 июня

18:19 12.06.2020
"Укртрансгаз" инициировал 104 иска на 31 млрд грн по взысканию долгов за балансирование

"Укртрансгаз" инициировал 104 иска на 31 млрд грн по взысканию долгов за балансирование

16:58 12.06.2020
В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором - Саакашвили

В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором - Саакашвили

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК

Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

Государство не владеет информацией почти о 150 тыс. проживающих на неподконтрольной территории Донбасса пенсионерах – министр Лазебная

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный отчёт 21 июля

ЕС выделяет 38 млн евро на защиту важнейшей инфраструктуры от киберугроз

Нацсовет реформ рассмотрит проект Киевского финансового центра – Саакашвили

Тегеран заявил, что черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за COVID-19

Зеленский поблагодарил Трюдо за гуманитарную помощь на 500 тыс. канадских долларов и поддержку территориальной целостности Украины

Правительство Украины рассчитывает увеличение до 4% доли занятых лиц в креативных индустриях - программа деятельности

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости

Приложение "Дий вдома" в настоящее время контролирует соблюдение самоизоляции 40,3 тыс. человек - Минцифры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА