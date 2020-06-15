События

19:17 15.06.2020

Тегеран заявил, что черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за COVID-19

2 мин читать
Тегеран заявил, что черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за COVID-19

Черные ящики ошибочно сбитого в небе над Ираном украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса, заявил в понедельник представитель правительства Ирана Али Рабей.

"С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении черных ящиков украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

"Вынужденная задержка (в отправке - ИФ) была вызвана приостановкой международных рейсов из-за пандемии коронавируса", - добавил Рабей.

По его словам, этот процесс возобновится после хотя бы частичного возвращения к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #ящики #украина #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:12 15.06.2020
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Израиля ратификацию Соглашения о свободной торговле

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Израиля ратификацию Соглашения о свободной торговле

18:52 15.06.2020
Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

17:16 15.06.2020
Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

15:03 15.06.2020
Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

13:57 15.06.2020
Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

10:45 15.06.2020
Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

10:40 15.06.2020
В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

10:40 15.06.2020
В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

09:07 15.06.2020
В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

17:38 14.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК

Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный отчёт 21 июля

ЕС выделяет 38 млн евро на защиту важнейшей инфраструктуры от киберугроз

Нацсовет реформ рассмотрит проект Киевского финансового центра – Саакашвили

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

Зеленский поблагодарил Трюдо за гуманитарную помощь на 500 тыс. канадских долларов и поддержку территориальной целостности Украины

Правительство Украины рассчитывает увеличение до 4% доли занятых лиц в креативных индустриях - программа деятельности

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА