Зеленский поблагодарил Трюдо за гуманитарную помощь на 500 тыс. канадских долларов и поддержку территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил меры обеих стран для противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН размером 500 тыс. канадских долларов, - отметил Зеленский, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил благодарность Трюдо за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Трюдо также передал слова поддержки супруге президента Украины Елене Зеленской, которая заболела COVID-19, как в свое время его супруга Софи Трюдо.