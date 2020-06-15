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19:04 15.06.2020

Правительство Украины рассчитывает увеличение до 4% доли занятых лиц в креативных индустриях - программа деятельности

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Правительство Украины рассчитывает увеличение до 4% доли занятых лиц в креативных индустриях - программа деятельности

Кабинет министров Украины рассчитывает на увеличение до 4% доли занятых лиц у субъектов хозяйствования, относящихся к креативным индустриям.

Согласно обновленной программы деятельности правительства, мероприятия, которые будет осуществлять Министерство культуры и информационной политики, должны привести к увеличению доли детей с особыми образовательными потребностями, которые получают начальное художественное образование в художественных школах, с 0,64% до 1,2% общего количества учащихся в 2024 году.

Также в правительстве хотят достичь устойчивого роста позиции Украины в рейтинге "Global Innovation Index" в секции "Creative outputs" (результаты креативной деятельности).

Кроме того, Кабмин рассчитывает на: увеличение до 78% доли названий украиноязычных книг, выданных украинскими субъектами книгоиздательского дела в год; заметное увеличение количества производимых и вышедших в широкий прокат национальных фильмов, телевизионных фильмов и сериалов в 2023 году по сравнению с 2020 годом; увеличение количества украинского аудиовизуального продукта, представленного на международных фестивалях и кинорынках; увеличение объема кассовых сборов от показа украинских фильмов, созданных при государственной поддержке в 2023 году по сравнению с 2020 годом; увеличение количества иностранных кинопроизводственных компаний, которым возмещаются квалифицированные расходы за съемки фильмов в Украине ежегодно с 2021 года.

Теги: #программа #культура #кабмин
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