События

18:17 15.06.2020

Приложение "Дий вдома" в настоящее время контролирует соблюдение самоизоляции 40,3 тыс. человек - Минцифры

1 мин читать
Приложение "Дий вдома" в настоящее время контролирует соблюдение самоизоляции 40,3 тыс. человек - Минцифры

Государственное приложение "Дий вдома", созданное для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19, по состоянию на 17:20 15 июня контролирует соблюдение самоизоляции более 40,3 тыс. человек.

"По состоянию на сейчас – 40 314 человек", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине, а также соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Теги: #минцифры #коронавирус #приложение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 15.06.2020
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости

16:40 15.06.2020
Минздрав Украины обнародовал список стран так называемой "красной зоны"

Минздрав Украины обнародовал список стран так называемой "красной зоны"

15:44 15.06.2020
Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

14:09 15.06.2020
Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

13:57 15.06.2020
Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

12:51 15.06.2020
В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

12:17 15.06.2020
Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

10:40 15.06.2020
В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

10:40 15.06.2020
В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

10:03 15.06.2020
Степанов: мы наблюдаем больше случаев COVID-19 из-за игнорирования карантинных ограничений

Степанов: мы наблюдаем больше случаев COVID-19 из-за игнорирования карантинных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК

Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

Государство не владеет информацией почти о 150 тыс. проживающих на неподконтрольной территории Донбасса пенсионерах – министр Лазебная

В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

Проект Генплана Киева предусматривает прекращение эксплуатации Центрального автовокзала и строительство двух новых

Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК

Отмена ВНО недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы – заявление Минобразования

ВАКС взял под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн трех подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ

Возле суда по делу Стерненко произошли столкновения, задержаны 5 человек

Во всех подразделениях Нацполиции Украины установят систему круглосуточного контроля за полицейскими - Аваков

Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

Российские наемники с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Государство не владеет информацией почти о 150 тыс. проживающих на неподконтрольной территории Донбасса пенсионерах – министр Лазебная

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА