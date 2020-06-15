Приложение "Дий вдома" в настоящее время контролирует соблюдение самоизоляции 40,3 тыс. человек - Минцифры

Государственное приложение "Дий вдома", созданное для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19, по состоянию на 17:20 15 июня контролирует соблюдение самоизоляции более 40,3 тыс. человек.

"По состоянию на сейчас – 40 314 человек", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине, а также соблюдения масочного режима и социальной дистанции.