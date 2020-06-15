Проект Генплана Киева предусматривает прекращение эксплуатации Центрального автовокзала и строительство двух новых

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из Киева, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, автовокзалы запланированы в районе жилмассива "Теремки" и в районе Харьковской площади. Кроме того, предлагается строительство трех новых автостанций - "Новобеличи", "Троещина" и "Лесная", а также реконструкция станций "Дарница" и "Полесье".

При этом авторы проекта предлагают прекратить эксплуатацию Центрального автовокзала и автостанций "Южная", "Подол" и "Дачная".

Как сообщалось, Фонд госимущества продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис".