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17:27 15.06.2020

Проект Генплана Киева предусматривает прекращение эксплуатации Центрального автовокзала и строительство двух новых

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Проект Генплана Киева предусматривает прекращение эксплуатации Центрального автовокзала и строительство двух новых

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из Киева, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, автовокзалы запланированы в районе жилмассива "Теремки" и в районе Харьковской площади. Кроме того, предлагается строительство трех новых автостанций - "Новобеличи", "Троещина" и "Лесная", а также реконструкция станций "Дарница" и "Полесье".

При этом авторы проекта предлагают прекратить эксплуатацию Центрального автовокзала и автостанций "Южная", "Подол" и "Дачная".

Как сообщалось, Фонд госимущества продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис".

Теги: #киев #генплан #кгга #автовокзал
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