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17:09 15.06.2020

Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК – полиция Киева

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Двое полицейских пострадали возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК – полиция Киева

При обеспечении правопорядка возле Кабинета министров Украины в центре Киева пострадали два полицейских, а правонарушителей, которые их травмировали, задержали и доставляют в управление полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 15 июня, в столице проводится акция инвесторов жилых комплексов: сначала участники находились на улице Банковой, возле Офиса президента Украины, а затем переместились на улицу Грушевского - к Кабинету министров Украины. Там они перекрыли движение транспорта", - говорится в сообщении.

На все просьбы представителей полиции диалога об освобождении проезжей части участники мероприятия не реагировали, зато пытались поставить на дорогу металлические бочки.

"До момента перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке восстановить движение транспорта одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой. Таким образом отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими. В настоящее время обоих правонарушителей задержали, они будут отвечать за свои действия", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Правонарушителей задержали и доставили в управление полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #киев #полиция #кабмин #акция #инвесторы
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