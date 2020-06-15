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17:02 15.06.2020

Отмена ВНО недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы – заявление Минобразования

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Отмена ВНО недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы – заявление Минобразования

Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.

"МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации. Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - говорится в заявлении Министерства образования и науки.

В частности, во время внешнего независимого оценивания будет происходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску на ВНО (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок), будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией), будет происходить сопровождение медиков и Национальной полиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Отмечается, что сейчас Минобразования готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня - 17 июля.

В то же время Минздрав готовит параметры, которым должен соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Данные показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020 года.

Кроме того, в министерстве ссылаясь на данные мировой статистики, возрастная группа участников ВНО является устойчивой к заражению - лишь 1,2% всех больных COVID-19 составляют подростки, то есть риски заражения мизерные.

В то же время без ВНО поступление в вузы может стать более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает большие скопления людей и сложность в соблюдении социальной дистанции в очередях, во время экзаменов. Это создает дополнительный риск для крупнейших городов Украины во время пандемии.

В Минобразования подчеркнули, что любые попытки отменить тестирование приведут к возвращению неравного доступа к высшему образованию, который зависит от состояния семьи поступающего или наличии "связей".

Теги: #вно #минобразования #коррупция
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