Минздрав Украины обнародовал список стран так называемой "красной зоны"

Министерство здравоохранения обнародовало список стран так называемой "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию.

В "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на 14 июня показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения.

В список вошли Катар, Сан-Марино, Швеция, Великобритания, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Нидерланды, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, Джибути, ОАЭ, Мальдивы, Испания, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Каймановы острова, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Лихтенштейн, Гвинея-Бисау, Колумбия, Афганистан, Южная Африка, Италия, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

Кроме того, в список входит Мальта. В то же время в него ошибочно внесены данные о количестве населения в этой стране (493,559 тыс., в списке – 44,149 тыс.) – соответственно, количество новых случаев COVID-19 в ней не превышает 40 на 100 тыс. населения.

Показатель заболеваемости в Украине по состоянию на 10 июня вырос с 33 до 37 на 100 тыс. населения.