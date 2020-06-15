Возле суда по делу Стерненко произошли столкновения, задержаны 5 человек

У здания Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко, произошли столкновения, в результате чего правоохранители задержали 5 человек.

Как стало известно, у здания Шевченковского райсуда произошла потасовка из-за того, что собравшиеся там сторонники Стерненко жгли файеры, несколько человек задержаны.

Сам активист на своей странице в Фейсбуке также написал о задержании нескольких человек: "Беркут бьет людей под судом! Есть задержанные. Подъезжайте!", - написал Стерненко.

В свою очередь отдел коммуникации Киева сообщил, что правоохранители задержали пять человек возле Шевченковского райсуда.

"Происшествие произошло во время акции возле здания Шевченковского районного суда города Киева. Один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка. Наиболее активных участников задержали, их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Полиция отметила, что после первоочередной проверки будет дана правовая квалификация действий задержанных.

Кроме того, народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что полиция избила депутата от "Голоса".

"Сегодня под зданием Шевченковского суда полиция задержала митингующих без всяких на то оснований и напала на народного депутата от "Голоса", который пытался остановить полицейский произвол. "Голос" выражает протест из-за задержания активистов и нападение на народного избранника", - написала Рудик.

По ее мнению, действия правоохранителей – это "плата полиции за принципиальную позицию "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и наших требований по реформе полиции".

Так, "Голос" требует начала расследование инцидента и найти ответственных за нападение. "Полиция должна защищать, а не пытать и нападать. Аваков уйти", - подчеркнула нардеп.

Как сообщалось, в 10:00 Шевченковский райсуд продолжил избирать меру пресечения Стерненко. У здания суда сторонники активиста проводят акцию в поддержку Стерненко.

11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.