Во всех подразделениях Нацполиции Украины установят систему круглосуточного контроля за полицейскими - Аваков

Система круглосуточного контроля заполицейскими"Custody Records", которую планируется установить во всех подразделениях позволит избежать нарушения прав задержанных, гарантировать их безопасность и улучшит работу полицейских, сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Проект предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдению прав человека, ведение электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль выполнением служебных обязанностей", - говорится в обнародованном в подельник сообщении.

Система "Custody Records» уже реализована как пилотный проект в нескольких изоляторах временного содержания - в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить ее функционирования не только на ИВС, но и на все подразделения полиции.

"Главная задача системы - обеспечение прав и свобод каждого человека: обратившегося, приглашенного или доставленного в подразделение полиции. Механизм онлайн-регистрации задержанных позволит, начиная с момента фактического задержания, подачи жалобы, контролировать действия должностных лиц в режиме 24/7", - сообщил министр внутренних дел.