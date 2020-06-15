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15:44 15.06.2020

Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

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Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию, сообщил начальник отдела коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины Олег Бойко.

"Министерство здравоохранения уже предоставило такой список стран со значительным распространением COVID-19. Там 50 стран. Соответственно, граждане, которые прибывают из этих стран, обязаны пройти обсервацию или, в качестве альтернативы обсервации, могут выбрать самоизоляцию с приложением "Дій вдома", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Бойко пояснил, что если граждане показывают приложение, они пропускаются через границу и отправляются на самоизоляцию по указанному адресу. Если они не установят такое приложение, Госпогранслужба информирует соответствующие органы для направления их на обсервацию.

Кроме того, подчеркнул он, основанием для пересечения государственной границы Украины является наличие страхового полиса, без него иностранцам или лицам без гражданства будет отказано в пересечении госграницы.

"Согласно постановлению №480, принятому правительством в минувшую пятницу, наличие такого полиса является основанием для пересечения государственной границы. То есть при его отсутствии иностранцу и лицу без гражданства отказывается в пересечении государственной границы Украины", - пояснил Бойко.

На вопрос о том, будут ли иностранцам, прибывшим в Украину, проводить тесты на COVID-19, он ответил: "В компетенции Пограничной службы такой функции нет".

Как сообщалось, 15 июня возобновилась работа 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения, в 13 из них возможны пассажирские перевозки. В то же время закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью, а также речной пункт пропуска в Киевском порту.

Теги: #госпогранслужба #граница #коронавирус
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