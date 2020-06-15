Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

Продолжаются переговоры с польской стороной о возобновлении движения железнодорожных поездов и чтобы люди в очередях на границе могли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, в воскресенье в пункте пропуска "Шегини" сотрудники ГСЧС развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По словам первого замначальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексея Гавела, ранее пограничники разместили на пешем переходе "Шегини" лавочки, чтобы людям не приходилось сидеть на чемоданах или даже на земле.

Ужен продолжительное время перед польским пунктом пропуска "Медика" наблюдается скопление людей. Причину этого Гавел объяснил так: "Очереди возникают в связи с тем, что при входе на территорию Республики Польша польские пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводят контрольные операции и устанавливают законность оснований для пребывания на территории Польши. Каждое государство беспокоится за безопасность своих граждан. Поэтому польская сторона и проводит более тщательный контроль. Польские правоохранители также звонят работодателям, чтобы те подтвердили, что действительно ждут соответствующих граждан Украины".

Как напомнили в Госпорганслужбе Украины, "Шегини" пока единственный пункт пропуска, где граждане могут пересечь границу с Польшей пешим ходом. С 1 июня там наблюдается активный рост движения украинских граждан на выход из страны.