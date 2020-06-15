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14:09 15.06.2020

Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

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Предлагаемые изменения в постановление Кабмина о карантинных мерах будут определять условия, когда области Украины смогут ужесточать ограничения – Степанов на совещании у Зеленского

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что будут вноситься изменения в постановление Кабинета министров, регламентирующее соблюдение карантинных мер.

"Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации", - сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Теги: #коронавирус #зеленский #степанов #кабмин
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