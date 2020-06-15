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13:09 15.06.2020

Российские наемники с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

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Российские наемники с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Российские наемники с начала понедельника, 15 июня, два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по украинским позициям на Донецком направлении. В период с 5:26 по 6:50, российские оккупационные войска осуществили 2 выстрела из противотанковых ракетных комплексов по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Новоселовка-2", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, украинские военные вели адекватные оборонительные действия в ответ на действия противника.

По имеющейся информации, с началом текущей суток боевых потерь среди украинских защитников нет.

Теги: #рф #минобороны #оос
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