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10:40 15.06.2020

В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

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В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтвержден один новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 15 июня в Вооруженных силах Украины болеет 172 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 174 человека, летальных случаев – 4", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19.

Отмечается, что военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние его здоровья удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 467 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 89 человек.

Как сообщалось, в Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро понедельника, 15 июня, было выявлено 656 инфицированных за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 человек выздоровел.

30 мая в ВСУ был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области.

25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Теги: #всу #коронавирус #украина
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