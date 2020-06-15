События

10:33 15.06.2020

24 человека утонули в Украине за выходные

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24 человека утонули в Украине за выходные

За минувшие выходные на водоемах Украины утонули 24 человека, из которых трое детей, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в понедельник.

"Помните! Основными условиями для безопасного отдыха являются: правильный выбор места для купания; суровое соблюдение правил безопасности во время плавания; постоянный контроль за детьми со стороны взрослых; категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук.

Теги: #статистика #гсчс #водоем #смерть
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