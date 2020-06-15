Степанов: мы наблюдаем больше случаев COVID-19 из-за игнорирования карантинных ограничений

Уровень заболеваемости COVID-19 свыше 650 случаев на протяжении пяти дней – это последствие несоблюдения населением карантинных ограничений, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"На протяжении пяти дней мы видим количество подтвержденных больных на уровне более 650… Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно поэтому мы видим рост заболеваемости. Конечно, в том числе, мы ликвидировали очередь во Львовской области, и таких очередей уже нет. Но у нас растет количество госпитализированных, растет количество пневмоний. Призываю всех соблюдать рекомендации Минздрава",- сказал он.