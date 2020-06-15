События

09:39 15.06.2020

За минувшие сутки во Львовской области 136 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки во Львовской области 136 новых случаев коронавируса

У 136 человек диагностировали коронавирус во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«За минувшие сутки лаборатории провели много тестов – 668, из которых 451 –в лабораториях Львова. 136 позитивных и среди них 86 жителей Львова», – цитируют в сообщении слова руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

В общей сложности, во Львовской области коронавирусной инфекцией заразились 2933 человек, 96 скончались, 632 – выздоровели.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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