Ляшко: Мы видим рост заболеваемости COVID-19 из-за постоянного смягчения карантинных ограничений

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянного смягчения карантинных ограничений, считает заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы видим рост (заболеваемости – ИФ-У) из-за того, что мы каждую неделю делаем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", – сказал он в эфире канала "Украина 24" в пятницу.

Ляшко напомнил, что решение об ужесточении карантинных ограничений принимает региональная комиссия на в случае трехдневного превышения показателей. "Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решения о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия", - сказал он.

Ляшко сообщил, что "в Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели, первый этап ужесточения, который они ввели".

В то же время, отметил главсанврач, "в Херсоне в течение трех-четырех дней нет ни одного активного случая, там вообще никто не болеет коронавирусом, это свидетельствует о том, что ситуация под контролем".

Вместе с тем Ляшко отметил, что рост заболеваемости во Львовской области происходит за счет очереди, которая образовалась в лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование во Львове. "Поэтому мы забрали образцы в референс-лабораторию Киева, а львовскую лабораторию попросили начинать тестирование свежих образцов. И это будет показывать реальную картину, которая есть во Львове сейчас. А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал он.

"Волноваться нужно. Паниковать не нужно", - подчеркнул Ляшко.