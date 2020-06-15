Число жертв коронавируса в мире превысило 433 тыс., число инфицированных приближается к 8 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 433 тыс. 394 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, с начала пандемии насчитывается 7 млн 912 тыс. 981 инфицированный COVID-19, излечились более 3,77 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 94 тыс. 69 (115 тыс. 732 скончавшихся), Бразилии - 867 тыс. 624 (43 тыс. 332), Индии - 297 тыс. 535 (9 тыс. 520), Великобритании - 297 тыс. 342 (41 тыс. 783), Испании - 243 тыс. 928 (27 тыс. 136), Италии - 236 тыс. 989 (34 тыс. 45), Перу - 229 тыс. 736 (6 тыс. 688), Франции - 194 тыс. 153 (29 тыс. 410), Германии - 187 тыс. 518 (8 тыс. 772), Иране - 187 тыс. 427 (8 тыс. 837), Турции - 178 тыс. 239 (4 тыс. 807), Чили - 174 тыс. 293 (3 тыс. 323), Мексике - 146 тыс. 837 (17 тыс. 141), Пакистане - 144 тыс.478 (2 тыс. 729), Саудовской Аравии - 127 тыс. 541 (972), Канаде - 100 тыс. 404 (8 тыс. 218).

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.