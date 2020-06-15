События

09:12 15.06.2020

Эпидемиологи назначат Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги – Ляшко

1 мин читать
Эпидемиологи назначат Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги – Ляшко

Эпидемиологи, проведя эпидрасследование назначат президенту Украины Владимиру Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги Елены, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал он в эфире канала Украина24 в пятницу.

Ляшко подчеркнул, что "в той или иной мере изоляция будет".

"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много онлайн-совещаний селекторных совещаний. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн встреч", - сказал он.

Как сообщалось, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, она находится на амбулаторном лечении, при этом у главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.

Теги: #ляшко #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 15.06.2020
Ляшко: Мы видим рост заболеваемости COVID-19 из-за постоянного смягчения карантинных ограничений

Ляшко: Мы видим рост заболеваемости COVID-19 из-за постоянного смягчения карантинных ограничений

09:17 15.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 433 тыс., число инфицированных приближается к 8 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 433 тыс., число инфицированных приближается к 8 млн

09:10 15.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

09:07 15.06.2020
В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

07:50 15.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

06:40 15.06.2020
На Буковине 43 новых случая коронавируса, общее число достигло почти 4 тыс

На Буковине 43 новых случая коронавируса, общее число достигло почти 4 тыс

04:02 15.06.2020
В Ровенской области зафиксировано 56 новых больных коронавирусом

В Ровенской области зафиксировано 56 новых больных коронавирусом

03:02 15.06.2020
Ляшко: Эпидемическая ситуация в южных областях Украины безопасна для туристов

Ляшко: Эпидемическая ситуация в южных областях Украины безопасна для туристов

01:28 15.06.2020
В Донецкой области зафиксировано 42 новых больных коронавирусом

В Донецкой области зафиксировано 42 новых больных коронавирусом

17:38 14.06.2020
В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие 15 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита

Из-за непогоды обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие 15 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

Российские наемники продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка"

Туристы в Тунисе должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19

От взрыва гранаты в Одесской области пострадало 5 человек

В ночь на понедельник на западе Украины ожидаются сильные дожди

От инсульта скончалась участница марафона, которую накануне 8 часов искали в Одесской области

Количество ожидающих очереди пересечения украинско-польской границы через ПП "Шегини" уменьшилось

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА