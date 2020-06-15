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08:01 15.06.2020

Из-за непогоды обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро понедельника обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская - 93, Киевская - 28, Черниговская - 21, Луганская - 19 , Донецкая - 5, Тернопольская - 5, Черновицкая - 3, Кировоградская - 2 и Запорожская – 2", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
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