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07:30 15.06.2020

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие 15 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

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Украинский военнослужащий получил ранение вследствие 15 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение вследствие 15 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в понедельник.

Российские наемники использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120-мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов позиций ООС вблизи Луганского из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Орехово и Майского, а также дважды у Хутора Вольного зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по два раза из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и Каменки. Также из станковых и ручных противотанковых гранатометов российские наемники вели огонь неподалеку Марьинки, а по защитникам Песков задействовали снайперское оружие.

"Наши защитники для прекращения враждебной активности в ответ решительно применили дежурные огневые средства. По данным разведки, 14 июня украинские военные уничтожили одного российского наемника", – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток российские наемники активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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