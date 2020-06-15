На Буковине 43 новых случая коронавируса, общее число достигло почти 4 тыс

В Черновицкой области зафиксировано 43 новых случая коронавируса, общее количество больных достигло 3964 человека, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 14 июня, официально подтверждено еще 43 случая заражения коронавируса. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов", – написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Всего общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3964 человека.

"18 буковинцев сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", – добавил глава ОГА.